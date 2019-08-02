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РИА Новости

В Челябинске выясняют причины гибели животных в контактном зоопарке

Вчера, 17:46
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту гибели гусей и грызунов в контактном зоопарке, расположенном в парке имени Пушкина в центре Челябинска, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре городского УМВД.
"Сообщение зарегистрировано. Отделом полиции "Советский" по данному факту проводится проверка", - сказала собеседница агентства.
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Эксперты обеспокоены судьбой животных из контактных зоопарков
В полиции уточнили, что на месте происшествия обнаружены следы зверя. Среди погибших животных - гуси и грызуны, со слов хозяйки зоопарка, она обнаружила их в пятницу утром, но полицию вызвала не сразу, предположив, что животных загрызла собака, но потом стала сомневаться, пояснили в УМВД.
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