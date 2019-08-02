В Челябинске выясняют причины гибели животных в контактном зоопарке

ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту гибели гусей и грызунов в контактном зоопарке, расположенном в парке имени Пушкина в центре Челябинска, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре городского УМВД.

В полиции уточнили, что на месте происшествия обнаружены следы зверя. Среди погибших животных - гуси и грызуны, со слов хозяйки зоопарка, она обнаружила их в пятницу утром, но полицию вызвала не сразу, предположив, что животных загрызла собака, но потом стала сомневаться, пояснили в УМВД.