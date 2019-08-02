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РИА Новости

Волкер допустил участие Трампа в переговорах по Донбассу

Вчера, 17:25
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt VolkerСпецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер допускает участие американского президента Дональда Трампа в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). Президент Украины Владимир Зеленский ранее публично предложил провести саммит по украинскому урегулированию в Минске при участии Украины, России, Германии, Франции, Великобритании и США. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал это предложение пиар-ходом.
"Если будут признаки того, что она (Россия - ред.) настроена серьезно и готова реально прекратить конфликт, я уверен, для президента Трампа это очень важно. Формат имеет меньшее значение, чем наполнение. Но если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, где были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи",- сказал Волкер.
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Он заявил об этом в интервью изданию "Тиждень.ua”, опубликованному в пятницу, отвечая на вопрос, было ли бы полезно привлечь Трампа к переговорам по Донбассу в "нормандском формате".
Волкер добавил, что США хотят поддерживать усилия по разрешению конфликта в Донбассе "любыми способами". Вместе с тем, Волкер выразил уверенность, что прямой контакт президентов Украины и России будет способствовать урегулированию ситуации в регионе.
"Установление непосредственного контакта между президентами Украины и России, между их представителями, чтобы договориться о дальнейшем развитии событий - это верный способ добиться положительного результата", - сказал Волкер.
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