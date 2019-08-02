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РИА Новости

В Петербурге ребенок погиб в ДТП на КАД

Вчера, 16:35
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Один ребенок погиб и один пострадал в ДТП на кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительной информации, ДТП произошло в пятницу около 13.00 на 32-м километре КАД в Красногвардейском районе.
"Водитель, управляя автомобилем Mazda, двигаясь задним ходом в крайней правой полосе, совершил столкновение с транспортным средством ГАЗон. В результате ДТП пассажир автомобиля Mazda (девочка 2012 года рождения) скончался на месте, пассажир (мальчик 2007 года рождения) и водитель автомобиля Mazda получили травмы средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
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