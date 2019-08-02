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РИА Новости
Новости Подмосковья

Резидент ОЭЗ "Дубна" вложит 975 млн руб в производство электрооборудования

Вчера, 16:26
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание конгресс-центра особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна"
Здание конгресс-центра особой экономической зоны (ОЭЗ) Дубна
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Правительство Московской области одобрило бизнес-план ООО "Энкор", в соответствии с которым в особой экономической зоне "Дубна" будет построен научно-производственный комплекс для разработки высокотехнологичного электрического оборудования, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
Общий объем инвестиций в проект составит около 975 миллионов рублей. В ходе его реализации компания намерена создать 220 рабочих мест. "Потенциальными покупателями продукции будут торговые компании и подрядчики, участвующие в реконструкции и модернизации объектов и инфраструктуры ОАО "РЖД", ГУП "Московский метрополитен" и метрополитенов других российских городов", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова.
В руководстве будущего комплекса отмечают, что после выхода на проектную мощность компания планирует занять до 70% отечественного рынка электротехнического оборудования для электроснабжения электрифицированного транспорта.
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