Резидент ОЭЗ "Дубна" вложит 975 млн руб в производство электрооборудования

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Правительство Московской области одобрило бизнес-план ООО "Энкор", в соответствии с которым в особой экономической зоне "Дубна" будет построен научно-производственный комплекс для разработки высокотехнологичного электрического оборудования, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Общий объем инвестиций в проект составит около 975 миллионов рублей. В ходе его реализации компания намерена создать 220 рабочих мест. "Потенциальными покупателями продукции будут торговые компании и подрядчики, участвующие в реконструкции и модернизации объектов и инфраструктуры ОАО "РЖД", ГУП "Московский метрополитен" и метрополитенов других российских городов", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова.