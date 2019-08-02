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РИА Новости

Семерых пострадавших в ДТП с автобусом перевели на лечение в Ставрополь

Вчера, 15:51
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© УГИБДД по Ставропольскому краюНа месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
© УГИБДД по Ставропольскому краю
ПЯТИГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Семеро пострадавших в ДТП с автобусом переведены из районной больницы в Ставрополь, сообщил РИА Новости представитель минздрава.
Автобус Sunlong столкнулся с грузовиком Renault в пятницу около 02.30 на 420-м километре автодороги Астрахань - Элиста – Ставрополь. Изначально ГИБДД сообщила, что на встречную полосу выехал автобус. Но позже в госавтоинспекции заявили, что в автобусе нашли видеорегистратор, и на записи видно, что на "встречку" выехал грузовик. По предварительной информации ГИБДД, водитель большегруза уснул за рулем. В результате ДТП, по данным властей края, погибли 5 человек, 19 пострадали, из них 15 госпитализированы
"В краевые учреждения, согласно маршрутизации, эвакуировали 7 человек", - отметили в минздраве.
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
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