Семерых пострадавших в ДТП с автобусом перевели на лечение в Ставрополь

Автобус Sunlong столкнулся с грузовиком Renault в пятницу около 02.30 на 420-м километре автодороги Астрахань - Элиста – Ставрополь. Изначально ГИБДД сообщила, что на встречную полосу выехал автобус. Но позже в госавтоинспекции заявили, что в автобусе нашли видеорегистратор, и на записи видно, что на "встречку" выехал грузовик. По предварительной информации ГИБДД, водитель большегруза уснул за рулем. В результате ДТП, по данным властей края, погибли 5 человек, 19 пострадали, из них 15 госпитализированы