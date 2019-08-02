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РИА Новости
Союзное государство

Лукашенко поручил активизировать решение визовых вопросов с Россией и ЕС

Вчера, 15:41
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 2 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министерству иностранных дел страны активизировать работу по решению вопросов в визовой сфере с Евросоюзом и Россией, сообщил премьер-министр республики Сергей Румас.
Президент Белоруссии в пятницу провел с руководством Совета министров совещание, на котором обсуждались вопросы экономического развития республики, включая отношения с Россией.
"Глава государства поручил министерству иностранных дел активизировать работу по решению визовых вопросов с ЕС и Российской Федерацией. В ближайшее время МИД внесет свои предложения главе государства", - сказал премьер по итогам совещания, его слова приводит Sputnik Беларусь.
Кроме того, по его словам, на мероприятии обсуждался вопрос о расширении территории для безвизового посещения Белоруссии иностранными гражданами.
Национальный аэропорт Минск
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В конце июля на тот момент посол ЕС в Минске Андреа Викторин сообщала, что соглашение об упрощении визовых формальностей между Белоруссией и Евросоюзом планируется подписать до 2 февраля 2020 года, сейчас стороны проходят необходимые правовые юридические процедуры. Белоруссия и ЕС с 2014 года проводят консультации по проектам соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии. Консультации по второму проекту документа завершены, сообщало ранее МВД республики. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей отмечал, что оба документа необходимо подписать комплексно.
Между тем в этом году между Минском и Москвой может быть подписан проект документа о взаимном признании виз. Кроме того, Белоруссия ранее передала российской стороне предложения по поправкам в двустороннее соглашение о реадмиссии, предметные переговоры начнутся после подписания белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз.
Белорусские власти проводят политику по облегчению въезда иностранных туристов в страну. В июле 2018 года президент страны своим указом продлил срок безвизового пребывания иностранцев до 30 дней при условии их въезда в республику через национальный аэропорт Минска. До этого гражданам 80 стран, включая США и страны ЕС, была предоставлена возможность находиться в Белоруссии без визы в течение пяти дней при въезде через аэропорт.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияРоссия
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