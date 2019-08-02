Лукашенко поручил активизировать решение визовых вопросов с Россией и ЕС

МИНСК, 2 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министерству иностранных дел страны активизировать работу по решению вопросов в визовой сфере с Евросоюзом и Россией, сообщил премьер-министр республики Сергей Румас.

Президент Белоруссии в пятницу провел с руководством Совета министров совещание, на котором обсуждались вопросы экономического развития республики, включая отношения с Россией.

"Глава государства поручил министерству иностранных дел активизировать работу по решению визовых вопросов с ЕС и Российской Федерацией. В ближайшее время МИД внесет свои предложения главе государства", - сказал премьер по итогам совещания, его слова приводит Sputnik Беларусь

Кроме того, по его словам, на мероприятии обсуждался вопрос о расширении территории для безвизового посещения Белоруссии иностранными гражданами.

В конце июля на тот момент посол ЕС в Минске Андреа Викторин сообщала, что соглашение об упрощении визовых формальностей между Белоруссией и Евросоюзом планируется подписать до 2 февраля 2020 года, сейчас стороны проходят необходимые правовые юридические процедуры. Белоруссия и ЕС с 2014 года проводят консультации по проектам соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии. Консультации по второму проекту документа завершены, сообщало ранее МВД республики. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей отмечал, что оба документа необходимо подписать комплексно.

Между тем в этом году между Минском и Москвой может быть подписан проект документа о взаимном признании виз. Кроме того, Белоруссия ранее передала российской стороне предложения по поправкам в двустороннее соглашение о реадмиссии, предметные переговоры начнутся после подписания белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз.