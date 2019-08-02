Эксперт рассказал о причинах выхода США из ДРСМД

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку исчерпали все возможности мирового доминирования, без которого в нынешнем виде могу прекратить свое существование, считает президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

Ранее в российском МИД сообщили, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. Вашингтон в начале года объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально.

"США выходят из ДРСМД не просто так. Причина связана с тем, что они исчерпали все рычаги мирового доминирования, а без мирового доминирования США в том виде, в котором мы сегодня их знаем, могут вообще прекратить свое существование. Единственный инструмент, который у них остался, - это ракетно-ядерный потенциал. Поэтому они однозначно продолжат курс на достижение полного ядерного доминирования над миром, о чем они открыто заявляли", - сказал Сивков РИА Новости.

По мнению эксперта, прекращение действия ДРСМД резко повышает вероятность ракетно-ядерной войны. "Причина очень простая: этот договор заключался для того, чтобы исключить возможность внезапного, в течение 5-8 минут, удара по системам центра управления. В такой ситуации Советский Союз был вынужден реагировать на любые срабатывания системы предупреждения ракетного нападения. При этом возможности квалифицировать ложную цель и реальную тревогу при таком маленьком полетном времени у Советского Союза не оставалось - всего 5-8 минут, а это означало, что даже срабатывание на стаю голубей системы предупреждения о ракетном нападении могло привести к возникновению ядерного удара со стороны Советского союза по США", - пояснил он.

В свою очередь, США, понимая, что Советский Союз мог запустить ракеты внезапно из-за ложного срабатывания системы и времени на переговоры не оставалось, тоже могли нанести удар по СССР, напомнил эксперт. "Поэтому был заключен Договор о РСМД между США и Советским Союзом, и Советский Союз пошел тогда на большие сокращения (вооружений) - более масштабные, чем американцы", - отметил Сивков.