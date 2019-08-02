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РИА Новости

Эксперт рассказал о причинах выхода США из ДРСМД

Вчера, 15:28
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© РИА Новости / Владимир Трефилов Константин Сивков, обозреватель газеты "Военно-промышленный курьер", председатель Союза геополитиков, доктор военных наук
Константин Сивков, обозреватель газеты Военно-промышленный курьер, председатель Союза геополитиков, доктор военных наук
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Константин Сивков, обозреватель газеты "Военно-промышленный курьер", председатель Союза геополитиков, доктор военных наук. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку исчерпали все возможности мирового доминирования, без которого в нынешнем виде могу прекратить свое существование, считает президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.
Ранее в российском МИД сообщили, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. Вашингтон в начале года объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально.
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Эксперт о ДРСМД и СНВ-3: позиция США разрушает структуру безопасностиСША выходят из стратегических соглашений, но хотят новой сделки с Россией по контролю над вооружениями. С какой стороны может подстерегать опасность, рассказал в эфире радио Sputnik президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
"США выходят из ДРСМД не просто так. Причина связана с тем, что они исчерпали все рычаги мирового доминирования, а без мирового доминирования США в том виде, в котором мы сегодня их знаем, могут вообще прекратить свое существование. Единственный инструмент, который у них остался, - это ракетно-ядерный потенциал. Поэтому они однозначно продолжат курс на достижение полного ядерного доминирования над миром, о чем они открыто заявляли", - сказал Сивков РИА Новости.
По мнению эксперта, прекращение действия ДРСМД резко повышает вероятность ракетно-ядерной войны. "Причина очень простая: этот договор заключался для того, чтобы исключить возможность внезапного, в течение 5-8 минут, удара по системам центра управления. В такой ситуации Советский Союз был вынужден реагировать на любые срабатывания системы предупреждения ракетного нападения. При этом возможности квалифицировать ложную цель и реальную тревогу при таком маленьком полетном времени у Советского Союза не оставалось - всего 5-8 минут, а это означало, что даже срабатывание на стаю голубей системы предупреждения о ракетном нападении могло привести к возникновению ядерного удара со стороны Советского союза по США", - пояснил он.
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Эксперт: Вашингтон готовит СНВ-3 судьбу договора о РСМДКоличество ядерного оружия сокращается, в то же время обладающие им страны продолжают его модернизировать, сказано в докладе SIPRI. Политолог Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что главная опасность сегодня ‒ не в модернизации этого оружия.
В свою очередь, США, понимая, что Советский Союз мог запустить ракеты внезапно из-за ложного срабатывания системы и времени на переговоры не оставалось, тоже могли нанести удар по СССР, напомнил эксперт. "Поэтому был заключен Договор о РСМД между США и Советским Союзом, и Советский Союз пошел тогда на большие сокращения (вооружений) - более масштабные, чем американцы", - отметил Сивков.
"В этих условиях прекращение этого договора восстанавливает ситуацию, что была тогда, когда его заключали, что соответственно резко повышает угрозу ракетно-ядерной войны", - подчеркнул он.
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Выход США из договора о РСМДРоссияСШАВ мире
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