В ЛНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Ополченец погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По словам Осадчего, в 12.35 (совпадает с мск) украинские силовики подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомета позиции ополченцев в районе населенного пункта Нижнее Лозовое.

"В результате преступного обстрела погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР", - сказал представитель оборонного ведомства республики.