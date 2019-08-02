В ЛНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Ополченец погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
По словам Осадчего, в 12.35 (совпадает с мск) украинские силовики подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомета позиции ополченцев в районе населенного пункта Нижнее Лозовое.
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"В результате преступного обстрела погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР", - сказал представитель оборонного ведомства республики.
По его мнению, украинские силовики пытаются дестабилизировать обстановку у линии боевого соприкосновения. "Мы полностью придерживаемся достигнутых договоренностей о перемирии и не подаемся на провокации врага. Мы призываем международные организации прекратить это кровопролитие", - заявил Осадчий.