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РИА Новости

В ЛНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

Вчера, 15:19
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ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Ополченец погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
По словам Осадчего, в 12.35 (совпадает с мск) украинские силовики подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомета позиции ополченцев в районе населенного пункта Нижнее Лозовое.
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"В результате преступного обстрела погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР", - сказал представитель оборонного ведомства республики.
По его мнению, украинские силовики пытаются дестабилизировать обстановку у линии боевого соприкосновения. "Мы полностью придерживаемся достигнутых договоренностей о перемирии и не подаемся на провокации врага. Мы призываем международные организации прекратить это кровопролитие", - заявил Осадчий.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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