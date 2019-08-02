В Петербурге задержанный признался в убийстве активистки Григорьевой

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Арестованному за убийство активистки Елены Григорьевой в Петербурге предъявлено обвинение, он признал вину, сообщается на сайте СК РФ.

Зарезанную женщину нашли 21 июля на Пулковской улице. Изначально по подозрению в ее убийстве арестовали Даврона Мухамедова, но впоследствии следствие выяснило, что Мухамедов, видимо, невиновен, а преступление совершил Алексей Волнянко.

"Судом ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение... Мужчина полностью признал свою вину в совершенном преступлении", - говорится в релизе.

По данным следствия, в ночь перед убийством Григорьева выпивала сначала с Мухамедовым, а затем вместе с Волнянко. Последний, полагает следствие, "в ходе внезапно возникшей ссоры" избил женщину и начал бить ее ножом. Она скончалась на месте, а преступник убежал, бросив нож в кусты.