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РИА Новости

В Петербурге задержанный признался в убийстве активистки Григорьевой

Вчера, 14:59
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Арестованному за убийство активистки Елены Григорьевой в Петербурге предъявлено обвинение, он признал вину, сообщается на сайте СК РФ.
Зарезанную женщину нашли 21 июля на Пулковской улице. Изначально по подозрению в ее убийстве арестовали Даврона Мухамедова, но впоследствии следствие выяснило, что Мухамедов, видимо, невиновен, а преступление совершил Алексей Волнянко.
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"Судом ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение... Мужчина полностью признал свою вину в совершенном преступлении", - говорится в релизе.
По данным следствия, в ночь перед убийством Григорьева выпивала сначала с Мухамедовым, а затем вместе с Волнянко. Последний, полагает следствие, "в ходе внезапно возникшей ссоры" избил женщину и начал бить ее ножом. Она скончалась на месте, а преступник убежал, бросив нож в кусты.
СМИ ранее писали, что Григорьева незадолго до убийства неоднократно жаловалась в полицию, но якобы помощи не получила. В свою очередь в ГУМВД заявили, что обращения касались не возможных угроз ее жизни, а "различных конфликтных ситуаций бытового характера с участием знакомых потерпевшей".
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