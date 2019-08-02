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РИА Новости

В НАТО допустили новые договоренности с Россией по контролю за вооружениями

Вчера, 14:48
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 авг – РИА Новости. НАТО считает возможным достичь новые договоренности с РФ в сфере контроля за ракетным вооружениями, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.
"НАТО поддерживает усилия, направленные на то, чтобы предпринять новые инициативы в сфере контроля за ракетным вооружением, которые включали бы, конечно, такие страны, как Китай. Потому что Китай сильно развивает свои ракетные возможности. НАТО также поддерживает все усилия, направленные на то, чтобы избежать распространения ядерного оружия", - заявил он журналистам.
По его словам, НАТО также "поддерживает инициативы по установлению новых соглашений по контролю за вооружениями", но "пока рано говорить, когда и как это может произойти".
"Я верю, это возможно достичь соглашения с Россией по контролю над вооружениями. Потому что в долгосрочной перспективе это выгодно им и нам, так как позволяет избежать новой гонки вооружений, что опасно и очень затратно. Я верю, что они это поймут, как поняли во времена "холодной войны", - сказал генсек.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Вчера, 14:12
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Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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