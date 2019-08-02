СПЧ разработал памятку для журналистов, освещающих публичные мероприятия

Президент РФ Владимир Путин общается с журналистами в рамках II Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин общается с журналистами в рамках II Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ по свободе информации разработала памятку для журналистов, освещающих публичные мероприятия: собрания, митинги, шествия, демонстрации и пикетирования, согласованные и несогласованные, сообщается на сайте СПЧ.

"Настоящая памятка разработана постоянной комиссией по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и одобрена путем заочного голосования 1 августа 2019 года", - говорится в памятке.

Согласно памятке, журналисту следует, прежде всего, определиться, в каком статусе он идет на публичное мероприятие: как участник или как журналист с целью его освещения в СМИ. При этом журналист, как и любой участник публичного мероприятия, обязан соблюдать общественный порядок и выполнять законные требования сотрудников полиции.

При освещении публичного мероприятия, как указано в памятке, журналист имеет право посещать специально охраняемые места массовых беспорядков и массовых собраний, присутствовать на митингах и демонстрациях. Кроме того, журналист должен иметь ясно видимый отличительный знак представителя СМИ. Государство гарантирует журналисту в связи с осуществлением им профессиональной деятельности защиту его чести, достоинства, здоровья, жизни и имущества как лицу, выполняющему общественный долг.

Отмечается, что в целях обеспечения безопасности журналисту рекомендуется заблаговременно установить контакт с пресс-службой полиции и иметь на своей одежде ясно видимый отличительный знак (бейджик, головной убор, жилет, накидку и так далее) с надписью "ПРЕССА" или "PRESS".