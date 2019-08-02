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РИА Новости

В ДНР осудили слова украинского депутата об амнистии для ополченцев

Вчера, 14:37
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© Фото : Аппарат Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной РеспубликеУполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
© Фото : Аппарат Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Заявления об отказе в амнистии для ополченцев Донбасса противоречат Минским договоренностям, заявила журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
Ранее глава партии президента Украины "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что речи об амнистии для ополченцев в Донбассе быть не может.
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"Одним из пунктов Минских соглашений является амнистия. Украинская сторона, когда подписывала минские соглашения, взяла на себя эти обязательства и дала определенные гарантии, поэтому данные заявления противоречат комплексу мер и идут вразрез с моральными принципами", - сказала Морозова.
Также она отметила, что не слышала подобных высказываний в ходе заседаний в подгруппе по гуманитарным вопросам на переговорах по Донбассу в Минске. "Мы часто слышим, что Зеленский хочет провести обмен, но прошли выборы в Раду, а его нет. Мы никак на это не согласны (отсутствие амнистии для ополчения - ред.), но тем не менее, от переговорщиков в нашей гуманитарной подгруппе таких высказываний не было", - сказала она.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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