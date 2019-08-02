В ДНР осудили слова украинского депутата об амнистии для ополченцев

ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Заявления об отказе в амнистии для ополченцев Донбасса противоречат Минским договоренностям, заявила журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Ранее глава партии президента Украины "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что речи об амнистии для ополченцев в Донбассе быть не может.

"Одним из пунктов Минских соглашений является амнистия. Украинская сторона, когда подписывала минские соглашения, взяла на себя эти обязательства и дала определенные гарантии, поэтому данные заявления противоречат комплексу мер и идут вразрез с моральными принципами", - сказала Морозова.

Также она отметила, что не слышала подобных высказываний в ходе заседаний в подгруппе по гуманитарным вопросам на переговорах по Донбассу в Минске. "Мы часто слышим, что Зеленский хочет провести обмен, но прошли выборы в Раду, а его нет. Мы никак на это не согласны (отсутствие амнистии для ополчения - ред.), но тем не менее, от переговорщиков в нашей гуманитарной подгруппе таких высказываний не было", - сказала она.