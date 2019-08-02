Эксперт рассказал, как боевики используют прекращение огня в Идлибе

БЕЙРУТ, 2 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Запрещенная в РФ террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* и ее союзники воспользуются режимом прекращения огня в сирийской провинции Идлиб для укрепления своих позиций для новых атак на сирийскую армию и обстрела населенных пунктов, считает эксперт, член политбюро Социал националистической партии Сирии Слейман Аль-Халиль.

В четверг вечером на фоне переговоров по Сирии в столице Казахстана Нур-Султан Дамаск заявил о начале режима прекращения огня в зоне деэскалации в провинции Идлиб при условии соблюдения вооруженными бандформированиями сочинских договоренностей РФ и Турции от сентября 2018 года, включая отвод тяжелого и среднего вооружения на 20 километров от линии соприкосновения.

"Я полагаю, что очередное прекращение огня ни к чему не приведет. Боевики воспользуются перемирием, и в ближайшие дни мы снова станем свидетелями обстрелов с их стороны по кварталам Алеппо и другим поселениям", - сказал Слейман РИА Новости.

По словам политика, "в данной ситуации террористы получили новую возможность уплотнить и перегруппировать свои позиции". "Они, скорее, подтянут силы, а не отведут их от линии прекращения огня… Политического решения, связанного с присутствием террористов в Идлиб, быть не может", - отметил он.

Представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в четверг заявил, что Россия приветствует решение правительства Сирии объявить перемирие в Идлибе, однако, по оценкам России, 90% территории провинции контролируется террористическими группировками.

Говоря о политическом процессе и формировании конституционной комиссии, сирийский эксперт отметил, что сложность в данном направлении связана с многообразием умеренной оппозиции, стороны которой представляют интересы ряда государств. "Тут другая сложность - сирийское руководство предоставило свой список участников конституционной комиссии без проблем. Большая сложность в определении представителей от оппозиции, так как она очень разношерстная и разные стороны представляют интересы разных стран покровителей", - отметил Слейман.

По мнению собеседника агентства, формирование комиссии займет больше времени, чем ожидается, так как изначально подразумевается сирийско-сирийский диалог, как на том настаивает Россия и сирийское руководство.

"Но со стороны оппозиции присутствует конфликт интересов разных лагерей. Полагаю, не может быть существенного прогресса в политическом процессе без военной победы на земле", - добавил Слейман.

Отвечая на вопрос о том, кто будет следить за соблюдением режима прекращения огня, Слейман отметил, что со стороны оппозиции есть турецкие наблюдательные пункты, а со стороны сирийской армии - российские военные.

В декларации по итогам тринадцатой международной встречи высокого уровня астанинского формата по Сирии, опубликованной в пятницу, говорилось, что страны-гаранты - РФ, Турция и Иран - обеспокоены ростом влияния террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* и подтвердили намерение уничтожить террористические группировки ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"*.

При этом постпред САР в ООН Башар аль-Джаафари, выступая в Нур-Сутане, заявил, что прекращении огня в Идлибе - это испытание турецкой стороны и ее намерений.

Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.