В НАТО отвергли идею о моратории на развертывание ракет средней дальности

БРЮССЕЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг идею введения моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, считает ее не заслуживающей доверия.

"Это не заслуживающее доверия предложение, ноль доверия предложению моратория на ракеты, которые они уже развертывают", - заявил Столтенберг журналистам в штаб-квартире альянса.

По его словам, в Европе "нет новых ракет США или НАТО".

"Они должны были выполнять ДРСМД, а это не мораторий, а юридически обязывающий договор, запрещающий эти ракеты", - заявил генсек альянса.

По его словам, "если Россия действительно хочет избежать ракетных систем среднего радиуса действия в Европе, то они для начала могут остановить развертывание своих систем, во-вторых, уничтожить системы, и в-третьих, соблюдать ДРСМД".

"Не заслуживает доверия предложение о моратории для замены юридически обязывающего запрета", - добавил он.