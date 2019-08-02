В НАТО отвергли идею о моратории на развертывание ракет средней дальности

БРЮССЕЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг идею введения моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, считает ее не заслуживающей доверия.
"Это не заслуживающее доверия предложение, ноль доверия предложению моратория на ракеты, которые они уже развертывают", - заявил Столтенберг журналистам в штаб-квартире альянса.
По его словам, в Европе "нет новых ракет США или НАТО".
"Они должны были выполнять ДРСМД, а это не мораторий, а юридически обязывающий договор, запрещающий эти ракеты", - заявил генсек альянса.
По его словам, "если Россия действительно хочет избежать ракетных систем среднего радиуса действия в Европе, то они для начала могут остановить развертывание своих систем, во-вторых, уничтожить системы, и в-третьих, соблюдать ДРСМД".
"Не заслуживает доверия предложение о моратории для замены юридически обязывающего запрета", - добавил он.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.