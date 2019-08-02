Лаврентьев заявил о росте численности войск западных стран в Сирии

НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. Страны Запада, в том числе США, не выводят свои войска из Сирии, а вопреки обещаниям наращивают контингенты за счет частных охранных предприятий, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Пока, вы видите, пойти на такой шаг по выводу своих подразделений не удается, несмотря на заявление, как вы помните, господина Трампа, что американский контингент будет выведен, мы фиксируем сейчас наоборот наращивание этого контингента, в том числе, как вы говорите, за счет присутствия частных охранных предприятий, в том числе печально известного Black Water на территориях, подконтрольных Сирийским демократическим силам", - заявил Лаврентьев на пресс-конференции по итогам 13-го раунда переговоров астанинского формата в Нур-Султане.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии, однако затем США заявили, что оставят на территории страны несколько сотен военнослужащих и попробуют создать международный контингент. Пока что эти усилия не дали результата. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.