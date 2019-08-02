В Петербурге расследуют дело о нападении водителя Rolls-Royce на пешехода

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге занялись делом из-за нападения на пешехода, который, по данным СМИ, сделал замечание водителю иномарки, ехавшему по тротуару, сообщается на официальном сайте следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на пешехода. В свою очередь в СК РФ отмечали, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело о нападении на пешехода, который сделал замечание водителю иномарки, ехавшему по тротуару.

"Следственные органы СК РФ по Санкт-Петербургу подключились к выяснению обстоятельств драки и нападения на прохожего и инициировали изъятие для последующего принятия к своему производству уголовного дела, возбужденного отделом дознания УМВД ... "хулиганство", - говорится в сообщении.