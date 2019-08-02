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РИА Новости

Столтенберг рассказал об ответе НАТО на распад ДРСМД

Вчера, 13:50
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 2 авг – РИА Новости. НАТО отреагирует на распад Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) мерами в сфере ПРО, обеспечит эффективность средств ядерного сдерживания, но при этом не намерена развертывать новые наземные ядерные ракеты в Европе, заявил в пятницу журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале этого года, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД.
"Мы согласовали комплекс мер по обеспечению того, чтобы сдерживание и оборона НАТО оставались надежными и эффективными. Но мы не будем торопить реализацию или делать какие-то необдуманные шаги. Мы тщательно рассмотрим варианты", - заявил он в штаб-квартире альянса.
По его словам, союзники будут работать "над такими вопросами, как учения, разведка, противовоздушная и противоракетная оборона и конвенциональные возможности".
"Мы также обеспечим, чтобы наши средства ядерного сдерживания оставались безопасными, надежными и эффективными. Некоторые из этих мер могут быть реализованы быстро, а другие потребуют времени. Все, что мы делаем, будет сбалансированным, скоординированным и оборонительным", - заявил он.
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Главный вопрос. Китай призвал осознать последствия выхода США из ДРСМДКитай призвал международное сообщество не дать США уйти от обязательств по ядерному разоружению после прекращения действия ДРСМД. Президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление представителя китайского МИД.
По словам Столтенберга, НАТО не хочет "новой гонки вооружений". "Мы не намерены развертывать новые наземные ядерные ракеты в Европе", - подтвердил он прежнюю позицию альянса.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДНАТОЙенс СтолтенбергРоссияСШАВ мире
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