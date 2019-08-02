Трех жителей Саранска задержали за похищении женщины

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Две женщины и молодой мужчина задержаны в Саранске за похищение жительницы Мордовии для занятий проституцией, сообщает СУСК РФ по региону.

По предварительным данным, в ночь на 14 июня 26-летнюю женщину избили в квартире в Саранске, после чего на автомобиле вывезли в лес, а затем привезли в квартиру по другому адресу. Спустя некоторое время пострадавшей удалось убежать, и она обратилась в правоохранительные органы.

"По подозрению в похищении задержаны трое жителей Саранска: две женщины в возрасте 24 и 28 лет, а также мужчина в возрасте 20 лет. Все они - родственники. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Как полагает следствие, женщина была похищена для вовлечения ее в занятие проституцией", - говорится в сообщении.