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РИА Новости

Трех жителей Саранска задержали за похищении женщины

Вчера, 13:20
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Две женщины и молодой мужчина задержаны в Саранске за похищение жительницы Мордовии для занятий проституцией, сообщает СУСК РФ по региону.
По предварительным данным, в ночь на 14 июня 26-летнюю женщину избили в квартире в Саранске, после чего на автомобиле вывезли в лес, а затем привезли в квартиру по другому адресу. Спустя некоторое время пострадавшей удалось убежать, и она обратилась в правоохранительные органы.
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"По подозрению в похищении задержаны трое жителей Саранска: две женщины в возрасте 24 и 28 лет, а также мужчина в возрасте 20 лет. Все они - родственники. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Как полагает следствие, женщина была похищена для вовлечения ее в занятие проституцией", - говорится в сообщении.
Сейчас устанавливаются соучастники подозреваемых, а также другие эпизоды преступлений, в том числе связанные с вовлечением в занятие проституцией жительниц Мордовии и соседних регионов.
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