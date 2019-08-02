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РИА Новости

Рекорд авиакомпании "Победа": миллионный пассажир прилетел в Казань

Вчера, 13:08
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© РИА Новости / Евгений БиятовМиллионный пассажир авиакомпании "Победа" Надежда Игнатьева
Миллионный пассажир авиакомпании Победа Надежда Игнатьева
© РИА Новости / Евгений Биятов
КАЗАНЬ, 2 авг - РИА Новости. Миллион клиентов в месяц впервые в истории российской авиации перевезла низкобюджетная авиакомпании "Победа", входящая в Группу "Аэрофлот", сообщил генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков журналистам в аэропорту Казани, куда прибыл рейс из Москвы с миллионным клиентом на борту.
© РИА Новости / Евгений БиятовМиллионный пассажир авиакомпании "Победа" Надежда Игнатьева из Татарстана
Миллионный пассажир авиакомпании Победа Надежда Игнатьева из Татарстана
© РИА Новости / Евгений Биятов
Миллионный пассажир авиакомпании "Победа" Надежда Игнатьева из Татарстана

"По итогам июля наша компания силами своего парка в тридцать самолетов перевезла миллион клиентов. Это большое достижение и безоговорочный показатель лидерства "Победы" в части загрузки регулярных рейсов и количестве перевезенных клиентов на один самолет за счет высокого налета и пунктуальности. В июле средняя загрузка рейсов составила 96,7%, а на большинстве рейсов достигала 100%",- сказал Калмыков.

© РИА Новости / Евгений БиятовРуководитель авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков
Руководитель авиакомпании Победа Андрей Калмыков
© РИА Новости / Евгений Биятов
Руководитель авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков
Руководитель компании добавил, что "вдвойне рад факту, что миллионный клиент прилетел именно в Казань, потому, что столица Татарстана является одним из приоритетных направлений компании "Победа". В планах перевозчика – в 2019 году увеличить пассажиропоток в этом направлении на 250% по сравнению с прошлым годом.
"Казань для "Победы" является одним из привлекательных направлений. Кроме того, на зимнее расписание мы оставляем востребованный рейс в Москву и Санкт- Петербург, также останутся рейсы в Сочи, в планах активная работа по развитию маршрутной сетки из этого аэропорта", - добавил он.

Первый полет на "Победе" оказался "миллионным"

"Миллионным" рейс "Победы" Москва-Казань DP283, вылетевший из столичного аэропорта Внуково, стал и жительницы столицы Татарстана Надежды Игнатьевой. В середине полета капитан корабля, по традиции поприветствовав всех пассажиров и рассказав о расчетном времени полета, набранной высоте и сетке маршрута, изменил привычное течение рассказа и преподнес сюрприз: "на нашем борту сегодня находится миллионный клиент, который сейчас будет выявлен в результате открытой лотереи".
© РИА Новости / Евгений БиятовПассажиры проходят на посадку в самолет авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева.
Пассажиры проходят на посадку в самолет авиакомпании Победа в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Пассажиры проходят на посадку в самолет авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева.
С помощью двух юных пассажиров кабинный экипаж быстро организовал на борту мгновенную лотерею. Вытянуты две карточки, указывающие ряд и место счастливчика – 3 D.
© РИА Новости / Евгений БиятовМиллионный пассажир авиакомпании "Победа" Надежда Игнатьева из Татарстана
Миллионный пассажир авиакомпании Победа Надежда Игнатьева из Татарстана
© РИА Новости / Евгений Биятов
Миллионный пассажир авиакомпании "Победа" Надежда Игнатьева из Татарстана
"Это невероятно, не может быть. Очень приятно и неожиданно", - поднимаясь из своего кресла под дружные аплодисменты, сказала Надежда Игнатьева, работница лизинговой компании в Казани.
© РИА Новости / Евгений БиятовМиллионный пассажир авиакомпании "Победа" Надежда Игнатьева из Татарстана
Миллионный пассажир авиакомпании Победа Надежда Игнатьева из Татарстана
© РИА Новости / Евгений Биятов
Оказалось, что услугами авиакомпании "Победа" Надежда воспользовалась впервые. "Со своей семьей мы возвращаемся из Москвы, где были на свадьбе у родственников. Выбрали "Победу" по нескольким критериям : удобное время вылета-прилета, ценник тоже привлекательный. Теперь присмотрюсь к "Победе" повнимательнее",- сказала она.

Аэропорт "Казань" : подарки, чак-чак и хлеб-соль

В Казани пассажиров также ждали сюрпризы – всех клиентов счастливого рейса по прибытию в аэропорт ждали девушки, одетые в национальные костюмы с традиционным татарским чак-чаком и русским хлебом и солью.
© РИА Новости / Евгений БиятовМиллионный пассажир авиакомпании "Победа" Надежда Игнатьева прилетела в Казань
Миллионный пассажир авиакомпании Победа Надежда Игнатьева прилетела в Казань
© РИА Новости / Евгений Биятов
Миллионный пассажир авиакомпании "Победа" Надежда Игнатьева прилетела в Казань
Счастливая обладательница титула "миллионного клиента" получила от авиаперевозчика цветы, памятные подарки, сертификаты на полеты, а также макет самолета-удачи Boeing737-800, на борту которого она и прилетела в Казань. Поздравил Надежду Игнатьеву и генеральный директор международного аэропорта "Казань" Сергей Романцев, подарив подарки от аэропорта.
© РИА Новости / Евгений БиятовМиллионный пассажир авиакомпании "Победа" Надежда Игнатьева прилетела в Казань
Миллионный пассажир авиакомпании Победа Надежда Игнатьева прилетела в Казань
© РИА Новости / Евгений Биятов

"Очень почетно чествовать миллионного клиента авиакомпании "Победа" в стенах международного аэропорта "Казань". Приятно, что этот рубеж "Победа" преодолела, прибыв в Татарстан. Поздравляем компанию с этим достижением, желаем расширения маршрутной сети, а нашим пассажирам - приятных и интересных маршрутов",- сказал Романцев.

"Кажется, что все мы, кто летел этим рейсом, стали миллионными пассажирами. Мы запомним этот день, а авиакомпании "Победа" - новых рекордов и побед",- сказала корреспонденту РИА Новости одна из пассажирок Елена Парфенова.

В 2019 году "Победа" отметит свой первый юбилей

Авиакомпания "Победа" начала выполнять полеты в 2014 году и уже с первого года работы неоднократно занимала лидирующие позиции в российских и международных авторитетных рейтингах. Флот "Победы" состоит из 30 современных самолетов Boeing 737-800, поставленных напрямую с завода-производителя.
© РИА Новости / Евгений БиятовМиллионный пассажир авиакомпании "Победа" прилетел в Казань
Миллионный пассажир авиакомпании Победа прилетел в Казань
© РИА Новости / Евгений Биятов
Миллионный пассажир авиакомпании "Победа" прилетел в Казань
"Средний возраст нашего авиапарка - всего 2,3 года, в сутки, сегодня эти машины проводят более 15 часов в небе в сутки. Благодаря этому у компании большая оборачиваемость, что позволяет перевозить большее количество клиентов, снижать стоимость билетов" ,- отметил Калмыков.
С начала 2019 года "Победа" перевезла свыше 5 миллионов клиентов. В 2018 году такой результат был достигнут на два месяца позднее — только к концу сентября. Всего по итогам 2019 года "Победа" планирует перевезти не менее 10 миллионов пассажиров.
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