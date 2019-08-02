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РИА Новости

В ДНР обвинили ВСУ в усилении обстрелов жилых кварталов на фоне перемирия

Вчера, 13:01
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики на фоне объявленного недавно перемирия лишь усилили обстрел жилых кварталов и объектов инфраструктуры ДНР.
Новое перемирие вступило в силу на территории Донбасса в 00.01 по московскому времени 21 июля. Позже военное ведомство ДНР и представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили о нарушениях со стороны украинских силовиков, основной целью которых, по версии ведомств, является намерение спровоцировать ополчение на ответные действия.
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"Всего за минувшую неделю, вооруженные формирования Украины усилили ведение огня по жилым районам, объектам инфраструктуры и сельскохозяйственным угодьям республики, совершив 24 нарушения режима прекращения огня, в том числе из запрещённых видов вооружения", - сказал журналистам заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Он добавил, что за указанный период силовики выпустили по территории республики 14 мин различного калибра.
"Факт обстрела населенных пунктов Республики открыто демонстрирует отношение политического и военного руководства к выполнению минских договоренностей. Все сведения с приложением фото и видеоматериалов направлены представителям международных организаций, находящихся в республике, а также переданы в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных", - сказал Басурин.
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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