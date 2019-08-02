В ДНР обвинили ВСУ в усилении обстрелов жилых кварталов на фоне перемирия

ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики на фоне объявленного недавно перемирия лишь усилили обстрел жилых кварталов и объектов инфраструктуры ДНР.

Новое перемирие вступило в силу на территории Донбасса в 00.01 по московскому времени 21 июля. Позже военное ведомство ДНР и представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили о нарушениях со стороны украинских силовиков, основной целью которых, по версии ведомств, является намерение спровоцировать ополчение на ответные действия.

"Всего за минувшую неделю, вооруженные формирования Украины усилили ведение огня по жилым районам, объектам инфраструктуры и сельскохозяйственным угодьям республики, совершив 24 нарушения режима прекращения огня, в том числе из запрещённых видов вооружения", - сказал журналистам заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он добавил, что за указанный период силовики выпустили по территории республики 14 мин различного калибра.