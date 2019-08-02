СК начал проверку после хлопка в цехе по обработке шерсти во Владикавказе

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар в цехе по обработке шерсти во Владикавказе. 2 августа 2019

ПЯТИГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку по факту хлопка в цехе по обработке шерсти во Владикавказе, сообщает следственное управление СК РФ по Северной Осетии.

Ранее ГУМЧС по республике сообщило, что в цехе по обработке шерсти во Владикавказе произошёл взрыв газа и пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров, пострадали 12 человек.

"В пятницу примерно в 07.50 в одном из производственных помещений, расположенных по проспекту Доватора в городе Владикавказе, произошел хлопок. По данному факту Северо-Западным межрайонным следственным отделом по городу Владикавказу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.