Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет. Об этом сообщает президентская пресс-служба.
Зеленский пояснил, что вся команда, которая пришла вместе с ним, с самого начала договорилась написать заявления об увольнении.
"Мы не держимся за власть. <...> Если общество или президент будет чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", — цитирует его пресс-служба.
Президент добавил, что может показать заявления от других ключевых членов его команды. Что касается заявления Богдана, то, по словам Зеленского, он его не подписывал.
О том, что Богдан подал в отставку, сообщили накануне вечером украинские СМИ, некоторые даже опубликовали фото документа. Как писало издание LIGA.net со ссылкой на источники, причиной отставки стал американский ультиматум: Вашингтон не хотел согласовывать встречу Зеленского с Дональдом Трампом, пока Богдан остается главой президентского офиса. Заместитель Богдана Руслан Рябошапка назвал эти сообщения чепухой.
Сам Богдан подтвердил слова Зеленского о том, что заявления об увольнении заранее написала вся команда. "Мы все написали заявления об увольнении))) За кресло не держимся!!!" — говорится в его посте в фейсбуке.