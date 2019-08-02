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РИА Новости

Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке

Вчера, 12:50
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 2 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет. Об этом сообщает президентская пресс-служба.
Зеленский пояснил, что вся команда, которая пришла вместе с ним, с самого начала договорилась написать заявления об увольнении.

"Мы не держимся за власть. <...> Если общество или президент будет чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", — цитирует его пресс-служба.

Президент добавил, что может показать заявления от других ключевых членов его команды. Что касается заявления Богдана, то, по словам Зеленского, он его не подписывал.
О том, что Богдан подал в отставку, сообщили накануне вечером украинские СМИ, некоторые даже опубликовали фото документа. Как писало издание LIGA.net со ссылкой на источники, причиной отставки стал американский ультиматум: Вашингтон не хотел согласовывать встречу Зеленского с Дональдом Трампом, пока Богдан остается главой президентского офиса. Заместитель Богдана Руслан Рябошапка назвал эти сообщения чепухой.
Сам Богдан подтвердил слова Зеленского о том, что заявления об увольнении заранее написала вся команда. "Мы все написали заявления об увольнении))) За кресло не держимся!!!" — говорится в его посте в фейсбуке.
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве.
Вчера, 09:55
Политолог: глава офиса Зеленского сам дает повод для слухов об "отставке"В СМИ появилась информация об отставке главы офиса украинского президента, однако в администрации это опровергли. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnikполитолог Иван Мезюхо.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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Хоть у них началось движение по борьбе с коррупцией.Нам этого не видать..
2 августа, 15:31
Иван Потеряев
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