Патриарх Кирилл перечислил миллион рублей пострадавшим в Приамурье

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перечислил в помощь пострадавшим от паводка жителям Приамурья 1 миллион рублей, сообщила в пятницу пресс-служба предстоятеля.

В Приамурье, по последним данным правительства региона, пострадали от большой воды 39 населенных пунктов на территории 14 муниципальных образований, остаются подтопленными 463 частных дома, в которых проживают 990 человек, из них 247 детей. Без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов, без транспортного сообщения - 23, всего эвакуированы 2572 человека, в том числе 902 ребенка.

Архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан направил рапорт на имя патриарха Кирилла, в котором рассказал о положении дел в епархии в связи с паводком, сообщили в РПЦ.

"Предстоятель Русской православной церкви выразил сочувствие пострадавшим и заверил в молитвах о прекращении стихийного бедствия. Кроме того, святейший владыка от себя лично перечислил миллион рублей на помощь пострадавшим жителям региона", - говорится в сообщении.

В свою очередь в епархии уточнили, что "эти деньги пойдут на помощь подтопленным монастырям и приходам Благовещенской епархии, а также будут распределены среди социально-незащищенных нуждающихся решением епархиальной комиссии".