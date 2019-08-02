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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл перечислил миллион рублей пострадавшим в Приамурье

Вчера, 12:39
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкЗатопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перечислил в помощь пострадавшим от паводка жителям Приамурья 1 миллион рублей, сообщила в пятницу пресс-служба предстоятеля.
В Приамурье, по последним данным правительства региона, пострадали от большой воды 39 населенных пунктов на территории 14 муниципальных образований, остаются подтопленными 463 частных дома, в которых проживают 990 человек, из них 247 детей. Без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов, без транспортного сообщения - 23, всего эвакуированы 2572 человека, в том числе 902 ребенка.
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Архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан направил рапорт на имя патриарха Кирилла, в котором рассказал о положении дел в епархии в связи с паводком, сообщили в РПЦ.
"Предстоятель Русской православной церкви выразил сочувствие пострадавшим и заверил в молитвах о прекращении стихийного бедствия. Кроме того, святейший владыка от себя лично перечислил миллион рублей на помощь пострадавшим жителям региона", - говорится в сообщении.
В свою очередь в епархии уточнили, что "эти деньги пойдут на помощь подтопленным монастырям и приходам Благовещенской епархии, а также будут распределены среди социально-незащищенных нуждающихся решением епархиальной комиссии".
В Благовещенской епархии создана специальная комиссия для организации помощи пострадавшим от наводнения приходам, монастырям и подворьям, а также социально незащищенным жителям области.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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