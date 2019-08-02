ДНР потребовала от Киева наказать причастных к использованию ударного БПЛА

ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика требует от Киева провести разбирательство из-за применения украинскими силовиками ударного беспилотника и наказать виновных, заявила в пятницу глава МИД ДНР Наталья Никонорова

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики применили ударный беспилотник на югу республики, пострадали три ополченца.

"В соответствии с согласованным всеми участниками контактной группы заявлением о подтверждении своих обязательств по соблюдению бессрочного, всеобъемлющего режима прекращения огня и дополнительных мер его усиления и контроля, мы требуем от украинской стороны провести соответствующее разбирательство, применить санкции к нарушителям, а от мониторинговой миссии ОБСЕ – отразить факты проведения разбирательства и наказания виновных в своих публичных отчетах", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД.

Она напомнила, что согласно минским соглашениям любые полеты боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов за исключением БПЛА миссии ОБСЕ запрещены вдоль всей линии соприкосновения. Никонорова отметила, что в нарушение договоренностей украинские силовики неоднократно применяли беспилотники для корректировки огня и нанесения ударов.