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РИА Новости

ДНР потребовала от Киева наказать причастных к использованию ударного БПЛА

Вчера, 12:24
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика требует от Киева провести разбирательство из-за применения украинскими силовиками ударного беспилотника и наказать виновных, заявила в пятницу глава МИД ДНР Наталья Никонорова
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики применили ударный беспилотник на югу республики, пострадали три ополченца.
"В соответствии с согласованным всеми участниками контактной группы заявлением о подтверждении своих обязательств по соблюдению бессрочного, всеобъемлющего режима прекращения огня и дополнительных мер его усиления и контроля, мы требуем от украинской стороны провести соответствующее разбирательство, применить санкции к нарушителям, а от мониторинговой миссии ОБСЕ – отразить факты проведения разбирательства и наказания виновных в своих публичных отчетах", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД.
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Она напомнила, что согласно минским соглашениям любые полеты боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов за исключением БПЛА миссии ОБСЕ запрещены вдоль всей линии соприкосновения. Никонорова отметила, что в нарушение договоренностей украинские силовики неоднократно применяли беспилотники для корректировки огня и нанесения ударов.
"Решительно осуждаем преступные действия подконтрольных Киеву вооруженных формирований и квалифицируем применение ими ударных БПЛА как диверсионно-террористическую деятельность", - добавила она.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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