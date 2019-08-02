Медведев утвердил сроки переноса серверов по покупке авиабилетов в Россию

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство РФ обязало работающие в России системы бронирования авиабилетов перенести сервера и базы данных на территорию РФ не позднее 31 октября 2021 года, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Пресс-служба правительства 1 августа сообщила РИА Новости, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее работающие в России системы бронирования авиабилетов перенести сервера и базы данных на территорию РФ.

"Настоящее постановление вступает в силу с 31 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Минтранс в июле опубликовал проект требований к новой системе онлайн-бронирования авиабилетов. В частности, проект предусматривает перенос с 1 января 2020 года на территорию России серверов и баз данных систем, обеспечивающих бронирование и продажу авиаперевозок внутри страны, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты. В настоящий момент базы данных, используемые большинством систем оформления воздушных перевозок, находятся на территории иностранных государств.