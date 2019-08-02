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РИА Новости

Медведев утвердил сроки переноса серверов по покупке авиабилетов в Россию

Вчера, 12:11
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство РФ обязало работающие в России системы бронирования авиабилетов перенести сервера и базы данных на территорию РФ не позднее 31 октября 2021 года, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Пресс-служба правительства 1 августа сообщила РИА Новости, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее работающие в России системы бронирования авиабилетов перенести сервера и базы данных на территорию РФ.
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24 апреля, 15:17
Twitter оспорил первый штраф в рамках спора о переносе серверов в Россию
"Настоящее постановление вступает в силу с 31 октября 2021 года", - говорится в сообщении.
Минтранс в июле опубликовал проект требований к новой системе онлайн-бронирования авиабилетов. В частности, проект предусматривает перенос с 1 января 2020 года на территорию России серверов и баз данных систем, обеспечивающих бронирование и продажу авиаперевозок внутри страны, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты. В настоящий момент базы данных, используемые большинством систем оформления воздушных перевозок, находятся на территории иностранных государств.
Замминистра транспорта Александр Юрчик в мае сообщал, что Минтранс ждет завершения переноса в РФ серверов систем бронирования авиабилетов к 2022 году.
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