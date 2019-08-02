Китай призвал мир не дать США уйти от обязательств по ядерному разоружению

ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Китай призывает международное сообщество четко осознавать последствия выхода США из ДРСМД и пресечь любые попытки Вашингтона под каким бы то ни было предлогом уйти от обязательств по ядерному разоружению, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китайская сторона призывает международное сообщество отчетливо понимать серьезные последствия выхода США из ДРСМД и пресечь любые попытки США отвлечь внимание и уклониться от своих первостепенных обязательств по ядерному разоружению под каким бы то ни было предлогом", - заявила дипломат.

По ее словам, "Китай настаивает на том, чтобы США сохраняли сдержанность, не предпринимали никаких действий, которые бы нанесли вред интересам безопасности других стран, выполняли свои обязанности крупной державы, вместе с международным сообществом обеспечивали защиту регионального и глобального мира и безопасности".