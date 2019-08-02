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РИА Новости

Китай призвал мир не дать США уйти от обязательств по ядерному разоружению

Вчера, 12:08
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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Китай призывает международное сообщество четко осознавать последствия выхода США из ДРСМД и пресечь любые попытки Вашингтона под каким бы то ни было предлогом уйти от обязательств по ядерному разоружению, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Китайская сторона призывает международное сообщество отчетливо понимать серьезные последствия выхода США из ДРСМД и пресечь любые попытки США отвлечь внимание и уклониться от своих первостепенных обязательств по ядерному разоружению под каким бы то ни было предлогом", - заявила дипломат.
По ее словам, "Китай настаивает на том, чтобы США сохраняли сдержанность, не предпринимали никаких действий, которые бы нанесли вред интересам безопасности других стран, выполняли свои обязанности крупной державы, вместе с международным сообществом обеспечивали защиту регионального и глобального мира и безопасности".
Второго августа прекращает действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
1 августа, 17:15
Выход США из ДРСМД войдет в историю с негативной коннотацией, заявили в МИД
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Выход США из договора о РСМДКитайРоссияСШАВ мире
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