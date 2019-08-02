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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК призвал незарегистрированных кандидатов в МГД не устраивать митинги

Вчера, 11:45
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© Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова на заседании ЦИК по рассмотрению жалоб от незарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах
Элла Памфилова на заседании ЦИК по рассмотрению жалоб от незарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах
© Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы приходить в ЦИК, а не на митинги.
"Ответственность политика заключается в том, чтобы в первую очередь думать о людях и никогда ради своих интересов не подставлять никого, это безответственно, иногда ломает судьбы людей", — отметила она.
Памфилова подчеркнула, что оппозиционные кандидаты зовут людей на несанкционированные митинги , например туда, где нет тротуаров, "вместо того, чтобы собраться на проспекте Сахарова или в том месте, где с одной стороны будут полностью гарантированы их права, как людей, имеющих право на митинги, но при этом не будут нарушаться права жителей и гостей столицы".
Она порекомендовала учиться отстаивать свои права с уважением к правам других и использовать для этого законные методы.
"Мы (в ЦИК. — Прим. ред.) народ такой, что без всякого запугивания делаем то, что нам положено делать. Поэтому лучше сюда приходить, лучше здесь давайте биться, на этой площадке. Биться, защищая правовые нормы, биться в цивилизованном диалоге. Мы к этому готовы, ждем вас", — заключила глава ЦИК.
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Вчера, 08:00
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Московские власти согласовали проведение 10 августа на проспекте Академика Сахарова акции "За допуск" независимых кандидатов.
При этом на 3 августа в Москве запланирован несанкционированный митинг, заявителем которого выступила Либертарианская партия. Недовольные ситуацией вокруг выборов в Мосгордуму хотят встретиться на Лубянской площади.
Переговоры между представителями власти и незарегистрированными кандидатами закончились безрезультатно.
По словам незарегистрированного кандидата, члена партии "Яблоко" Елены Русаковой, группа муниципальных депутатов подготовила обращение к правительству Москвы с просьбой согласовать пикеты и обеспечить безопасность этой акции 3 августа.
Ранее она же рассказала, что подала в мэрию заявку на проведение митинга 10 августа на тему исполнения законодательства о выборах.
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Выборы в МосгордумуЭлла ПамфиловаМосковская городская думаМосква
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