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РИА Новости

Китай возложил всю ответственность за последствия взаимных пошлин на США

Вчера, 11:45
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Вся ответственность за последствия введения Пекином и Вашингтоном взаимных пошлин будет лежать на американской стороне, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов, но при этом выразил позитивный настрой по поводу достижения торговой сделки с Китаем.
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"Если американская сторона воплотит в жизнь решение о повышении пошлин, то Китай будет вынужден принять ответные меры, будет решительно защищать свои государственные интересы и интересы китайского народа. Ответственность за все последствия лежит на американской стороне", - говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что данное решение США является серьезным нарушением консенсуса, достигнутого в Осаке между лидерами двух стран, отходом от "правильной колеи" и не способствует решению проблем. "Китайская сторона выражает резкое недовольство и решительный протест", - говорится в заявлении торгового ведомства Китая.
В министерстве также подчеркнули, что эскалация американской стороной торговых трений, повышение пошлин окажет негативное влияние на мировую экономику. Китайская сторона, отмечается в заявлении, исходит из того, что в торговой войне не может быть победителей, не хочет этой войны, но в случае необходимости будет вынуждена "воевать".
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"Мы надеемся на то, что США своевременно исправят свои ошибки, будут на основе равенства и взаимоуважения решать существующие вопросы", - добавили в минкоммерции.
США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.
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