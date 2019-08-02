Житель Дагестана получил 17 лет колонии за сбор средств для ИГ*

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг – РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в пятницу приговорил жителя Дагестана Керима Шайхвалиева к 17 годам колонии за сбор средств для "Исламского государства"*, а также покушение на участие в незаконном военном формировании (НВФ), сообщил журналистам представитель суда.

По версии следствия, в июне 2016 года Шайхвалиев решил организовать сбор средств для ИГ. Вскоре, в октябре, он в Telegram поместил просьбу пересылать деньги на его банковские счета и собрал более 119 тысяч рублей, из которых около 55 тысяч перевел на банковские карты участников ИГ*.

Уголовное дело было возбуждено по статье о содействии террористической деятельности. "Подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания по данному делу и наказания, назначенного по приговору Магарамкентского районного суда Дагестана от 2018 года, в виде лишения свободы сроком на 17 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель суда.

Он уточнил, что в 2018 году Шайхвалиев был осужден за покушение на участие в НВФ к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, неотбытая часть наказания составляет 3 года и почти 7 месяцев. "Он планировал выехать в Сирию для участия в НВФ, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - пояснил представитель суда.