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РИА Новости

Китайский МИД предупредил США о последствиях введения новых пошлин

Вчера, 11:33
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Китай предпримет необходимые ответные меры, если США введут новые пошлины на китайские товары, Вашингтон должен осознавать последствия своих действий, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Китайская сторона вынуждена будет предпринять необходимые ответные меры, если США введут новые пошлины. Именно Вашингтон должен нести ответственность за последствия, и, если они на самом деле пойдут на этот шаг, то они должны быть готовы ко всем возможным последствиям", - заявила дипломат.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
11 июля, 17:31
Трамп заявил, что Китай подводит США, не закупая сельхозпродукцию
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов, но при этом выразил позитивный настрой о достижении торговой сделки с Китаем.
США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.
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17 июля, 12:23
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