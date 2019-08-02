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РИА Новости

В Иркутской области 42 населенных пункта остаются подтопленными

Вчера, 11:26
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЗатопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
© РИА Новости / МЧС РФ
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ИРКУТСК, 2 авг – РИА Новости. Подтопленными в Иркутской области остаются 42 населенных пункта, сообщает ГУМЧС по региону.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка. Из-за подъема уровня воды в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук, Хорка в зону подтопления попали жители восьми районов региона. На 1 августа, в зоне подтопления находились 44 населенных пункта.
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"Второго августа в 42 населенных пунктах Иркутской области остаются подтопленными 2775 приусадебных участков, 1683 дома с населением 1847 человек, из них 482 ребенка, четыре социально значимых объекта, 16 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
Электроснабжение отключено в восьми населенных пунктах с населением 1736 человек. Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне составляет 9 метров 22 сантиметра при критической отметке 7 метров.
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