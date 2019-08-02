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РИА Новости

Сеул исключит Японию из "белого списка" стран для экспорта

Вчера, 11:03
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© РИА Новости / Алексей Жидаков / Перейти в фотобанкВид на город Сеул с горы Намсан
Вид на город Сеул с горы Намсан
© РИА Новости / Алексей Жидаков
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Вид на город Сеул с горы Намсан. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Южная Корея исключит Японию из "белого списка" стран для экспорта в ответ на введенные ранее Токио ограничения на экспорт для Сеула, заявил вице-премьер страны, министр экономики и финансов Хон Нам Ги.
Ранее в пятницу кабинет министров Японии принял решение об исключении Южной Кореи из "белого" списка стран с минимальными торговыми ограничениями на приобретение высокотехнологичной продукции и технологий. Официально данное решение вступит в силу спустя 21 день, то есть к концу этого месяца. Это стало вторым этапом экспортных ограничений, которые Токио наложил на Сеул в последнее время.
"Хотя в дальнейшем мы продолжим усилия по дипломатическому урегулированию вопроса, мы также предпримем меры по ужесточению экспортного контроля, исключив Японию из "белого списка" стран", - заявил он на брифинге.
Япония 1 июля объявила о решении ограничить экспорт в Южную Корею трех химических компонентов, которые необходимы для производства полупроводников и электронного оборудования. Речь, в частности, идет о фторированном полиимиде, 90% мирового производства которого приходится на Японию. Он необходим для изготовления гибких органических светодиодных дисплеев, а также резистов для полупроводников. По различным данным, Япония производит 70% резистов в мире. Кроме этого, под ограничения попадает и фторид водорода, который используется для очистки полупроводников.
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Зреет конфликт между Южной Кореей и Японией. Дойдет ли до торговой войныС 4 июля Япония ужесточает правила поставок в Южную Корею материалов, которые используются при производстве дисплеев для смартфонов и телевизоров. Под удар попадут корейские гиганты электроники. Чем ответит Сеул?
Официально ограничения вступили в силу с 4 июля. Формальной причиной стал "подрыв доверия" - у Японии появились сомнения, что Южная Корея могла экспортировать в КНДР товары двойного назначения. Однако, по мнению ряда экспертов, обострение внешнеторговых отношений произошло на фоне подготовки к процессу по продаже активов японских компаний Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries, которые были в ноябре прошлого года приговорены южнокорейским судом к выплате компенсаций гражданам Южной Кореи за то, что они были принудительно привлечены к труду на предприятиях этих компаний в годы Второй мировой войны.
В 1965 году Япония выплатила Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, рассчитывая на то, что таким образом все противоречия будут сняты, а южнокорейское правительство направит на персональные компенсации пострадавшим. Однако этого не произошло, пострадавшие почти ничего не получили, а средства правительство направило на развитие экономики и инфраструктуры. Пострадавшие же продолжают добиваться своего в судах, однако Япония считает, что истцом должны выступать не японские предприятия, а правительство Южной Кореи.
Для разрешения возникших противоречий Япония предложила созвать международную арбитражную комиссию, но южнокорейская сторона отказалась от этого.
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СеулЯпонияВ мире
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