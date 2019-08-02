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РИА Новости

В Совфеде не исключили возможности ответных мер на второй пакет санкций США

Вчера, 11:03
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия может принять решение об ответных зеркальных мерах в связи с введением США второго пакета санкций против РФ из-за дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но в целом тема санкций для нашей страны "потеряла остроту", заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает издание Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
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"Может, и будут нами введены какие-то ответные меры. Но тема санкций для нас уже потеряла остроту. Россия стала самодостаточной, научилась жить в условиях санкций, и значительной угрозы для нашей экономики эти санкции не несут", - сказал Джабаров.
При этом он выразил сожаление в связи с тем, что американская сторона использует в качестве предлога для санкций "абсолютно надуманный, высосанный из пальца предлог". "Мы все знаем, что так называемое дело Скрипалей было провокацией британских спецслужб, но американские сенаторы "повелись" на это, лишь бы был любой повод "разобраться" с конкурентоспособной Россией", - отметил сенатор.
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СМИ: Трамп подписал указ о новом пакете санкций против РФ по делу Скрипалей
Вместе с тем, подчеркнул первый зампред комитета, пик русофобии и в Европе, и в самих США уже прошёл, хотя по-прежнему приходится встречаться с подобными ее проявлениями.
Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.
Как сообщалось ранее, члены палаты представителей США демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол направили Трампу письмо, в котором призвали незамедлительно ввести второй пакет санкций против России в связи с делом об отравлении Скрипалей. В случае дальнейшего промедления со стороны американской администрации законодатели не исключили "корректирующих" шагов от конгресса.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
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Владимир ДжабаровСовет Федерации РФРоссияСШАВ мире
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