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РИА Новости

Пожар в цеху во Владикавказе локализовали на площади 1,5 тысячи "квадратов"

Вчера, 10:53
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© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы тушат пожар в цехе по обработке шерсти во Владикавказе. 2 августа 2019
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар в цехе по обработке шерсти во Владикавказе. 2 августа 2019
© РИА Новости / Ольга Смольская
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ПЯТИГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Пожар в цеху по обработке шерсти во Владикавказе локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.
Ранее ГУМЧС по Северной Осетии сообщило, что в цехе по обработке шерсти во Владикавказе произошёл взрыв газа и пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров, в результате пострадали 12 человек: семеро госпитализированы, еще пять отказались от госпитализации.
"В 10.36 локализация пожара на площади 1,5 тысячи квадратных метров", - отметили в ведомстве.
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар в цехе по обработке шерсти во Владикавказе. 2 августа 2019
Вчера, 10:44
Число пострадавших при пожаре во Владикавказе возросло до 12
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Площадь возгорания в цехе во Владикавказе составила 1,5 тысячи "квадратов"
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Сотрудники противопожарной службы тушат пожар в цехе по обработке шерсти во Владикавказе. 2 августа 2019
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