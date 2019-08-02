Пожар в цеху во Владикавказе локализовали на площади 1,5 тысячи "квадратов"

ПЯТИГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Пожар в цеху по обработке шерсти во Владикавказе локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.

Ранее ГУМЧС по Северной Осетии сообщило, что в цехе по обработке шерсти во Владикавказе произошёл взрыв газа и пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров, в результате пострадали 12 человек: семеро госпитализированы, еще пять отказались от госпитализации.