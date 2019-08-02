В МВД рассказали подробности нападения на полицейских в Сургуте

Александр Царегородцев, который был ранен при исполнении служебных обязанностей, в больнице города Сургут. 2 августа 2019

Александр Царегородцев, который был ранен при исполнении служебных обязанностей, в больнице города Сургут. 2 августа 2019

© Фото : УМВД Росси по г. Сургуту Александр Царегородцев, который был ранен при исполнении служебных обязанностей, в больнице города Сургут. 2 августа 2019

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 авг — РИА Новости. Полицейские в Сургуте, на которых напал мужчина с ножом, ценой жизни и здоровья предотвратили возможное преступление, заявил руководитель городского управления МВД Руслан Кондрашов.

Накануне вечером полицейские пытались задержать во дворе дома на улице Пушкина подозрительного мужчину, но тот напал на них. Один полицейский скончался от полученного ранения, второго госпитализировали.

Сейчас состояние раненого оценивается как удовлетворительное. Кондрашов побывал в больнице, поинтересовался ходом лечения и состоянием здоровья молодого человека, а также поблагодарил его за службу. Кроме того, он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

По словам источника МВД в местных правоохранительных органах, полицейских вызвали местные жители, сообщившие, что по улице ходит человек с ножом. Когда сотрудники приехали на улицу Пушкина, они нашли мужчину в крови и посчитали, что он пострадал от неизвестного злоумышленника.

"Было темно. Они подошли оказать помощь, а он накинулся на них. Предполагается, что он незадолго до этого ранил ножом себя, явно был в неадекватном состоянии", — сказал собеседник агентства.

В разгар конфликта на место происшествия подоспели сотрудники отдела вневедомственной охраны, которым пришлось стрелять в нападавшего. Никого, кроме полицейских, тот ранить не успел, добавил источник.