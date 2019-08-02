В Совфеде считают возможную блокаду Венесуэлы со стороны США крайне опасной

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Возможная блокада Венесуэлы со стороны США крайне опасна и чревата повторением Карибского кризиса 1962 года, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы, учитывая "объем иностранной помощи, который получает" Каракас от Москвы, Тегерана и Пекина.
"Это очень, очень опасная вещь. В своё время американцы пытались организовать блокаду Кубы, и это чуть не закончилось ядерным кризисом в 1962 году", - заявил Джабаров.
Он подчеркнул, что Россия в основном оказывает Венесуэле помощь не военного, а гуманитарного характера.
"Мы поставляем туда помощь в основном гуманитарного характера, чтобы люди там не умирали с голода", - сказал сенатор.