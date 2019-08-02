В Приамурье в зоне ЧС вступил в силу запрет на розничную продажу алкоголя

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг - РИА Новости. Запрет на розничную продажу алкоголя в границах зон ЧС, пострадавших от дождевого паводка, вступил в силу в Приамурье, сообщает правительство региона.
"В связи с прохождением паводка на территории Амурской области установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции в границах зон чрезвычайной ситуации. Нельзя продавать алкоголь на всей территории Мазановского и Селемджинского районов, в нескольких селах Белогорского, Свободненского и Серышевского районов, а также отдельных улицах городов Белогорск и Свободный. Подробно границы этих зон указаны в распоряжении губернатора области Василия Орлова", - говорится в сообщении.
По зонам подтопления, которые не вошли в распоряжение, будет издана дополнительная информация. Также постановлением правительства региона введен запрет на розничную продажу алкогольной продукции во всех торговых предприятиях, расположенных в границах зон ЧС. Запрет не касается предприятий общепита.
"Под этот запрет попадают все виды крепких алкогольных напитков, вина, пиво и пивные напитки, алкогольные коктейли и т.п. Исключением станет слабоалкогольная продукция, содержащая тонизирующие компоненты. Запрет будет действовать до отмены режима чрезвычайной ситуации", - уточняется в сообщении.
За нарушение запрета предполагается административный штраф, для должностных лиц он составит от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой. Юридическим лицам придется заплатить от 100 до 300 тысяч рублей также с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.
В Приамурье, по последним данным правительства региона, пострадали от большой воды 39 населенных пунктов на территории 14 муниципальных образований, остаются подтопленными 463 частных дома, в которых проживают 990 человек, из них 247 детей. Без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов, без транспортного сообщения - 23, всего эвакуированы 2572 человека, в том числе 902 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 519 человек, из них 212 детей, по родственникам - 2053 человека, в том числе 690 детей.