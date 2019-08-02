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РИА Новости
Война в Сирии

Большая часть сирийской оппозиции согласилась на перемирие в Идлибе

Вчера, 10:05
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 2 авг – РИА Новости. Основная часть делегации вооруженной оппозиции Сирии на переговорах астанинского формата согласилась на перемирии в провинции Идлиб, заявил журналистам директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Мукаш Серикулы.
Накануне агентство САНА со ссылкой на военной источник сообщило о достижении договоренности о прекращении огня в провинции Идлиб, которое должно было вступить в силу с ночи на пятницу при условии соблюдения российско-турецкого сочинского соглашения от сентября 2018 года.
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"Перемирие вступило в силу, как заявили участники. Потому что там одно дело договорились власти и оппозиция вооружения, которая признана, но там же есть и другие террористические организации - ИГИЛ*, "Аль-Каида"* - у них же руки развязаны, они могут не соблюдать. А так основная часть оппозиции, которая здесь представлена, они согласились", - заявил он.
* Запрещенные в России террористические организации.
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