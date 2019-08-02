Большая часть сирийской оппозиции согласилась на перемирие в Идлибе

Накануне агентство САНА со ссылкой на военной источник сообщило о достижении договоренности о прекращении огня в провинции Идлиб, которое должно было вступить в силу с ночи на пятницу при условии соблюдения российско-турецкого сочинского соглашения от сентября 2018 года.

"Перемирие вступило в силу, как заявили участники. Потому что там одно дело договорились власти и оппозиция вооружения, которая признана, но там же есть и другие террористические организации - ИГИЛ*, "Аль-Каида"* - у них же руки развязаны, они могут не соблюдать. А так основная часть оппозиции, которая здесь представлена, они согласились", - заявил он.