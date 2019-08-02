Пресс-секретарь назвала данные об отставке главы офиса Зеленского слухами

Ранее украинские СМИ сообщили, что Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию и опубликовали фото заявления, якобы написанного им. Издание LIGA.net со ссылкой на источники сообщило, что Богдан принял решение об отставке из-за ультиматума со стороны США - американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой офиса президента. Замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка назвал "чепухой" информацию СМИ, что Богдан написал заявление об отставке.

Президент Владимир Зеленский 21 мая назначил главой своей администрации Богдана, который до этого являлся его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского. Позднее на сайте президента появились петиции за отставку Богдана. Первая была создана через два дня после его назначения и набрала необходимое количество подписей за два дня. Зеленский тогда не уволил Богдана. Вторая петиция появилась 23 мая. К концу июля она также набрала достаточное число подписей, необходимых для ее рассмотрения.