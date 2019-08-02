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РИА Новости

Пресс-секретарь назвала данные об отставке главы офиса Зеленского слухами

Вчера, 09:53
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CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан. Архивное фото
КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала "слухами" информацию об отставке главы офиса президента Андрея Богдана.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию и опубликовали фото заявления, якобы написанного им. Издание LIGA.net со ссылкой на источники сообщило, что Богдан принял решение об отставке из-за ультиматума со стороны США - американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой офиса президента. Замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка назвал "чепухой" информацию СМИ, что Богдан написал заявление об отставке.
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"Слухи не комментирую", - сказала Мендель изданию "Украинская правда" в ответ на просьбу прокомментировать распространенную в СМИ информацию о том, что Богдан написал заявление об отставке.
Президент Владимир Зеленский 21 мая назначил главой своей администрации Богдана, который до этого являлся его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского. Позднее на сайте президента появились петиции за отставку Богдана. Первая была создана через два дня после его назначения и набрала необходимое количество подписей за два дня. Зеленский тогда не уволил Богдана. Вторая петиция появилась 23 мая. К концу июля она также набрала достаточное число подписей, необходимых для ее рассмотрения.
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