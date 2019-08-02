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РИА Новости

Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"

Вчера, 09:45
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© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы тушат пожар в цехе по обработке шерсти во Владикавказе. 2 августа 2019
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар в цехе по обработке шерсти во Владикавказе. 2 августа 2019
© РИА Новости / Ольга Смольская
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ПЯТИГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Площадь пожара в цехе по обработке шерсти во Владикавказе достигла 700 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.
Ранее ГУ МЧС по Северной Осетии сообщило, что в цехе по обработке шерсти во Владикавказе произошёл взрыв газа и пожар. Сообщалось, что площадь возгорания была 70 квадратных метров. В результате пожара пострадали 10 человек.
"Площадь возгорания в производственном цеху составляет 700 квадратных метров. Работаем по 3 рангу. На месте работают 117 человек 39 единиц техники, от МЧС России 54 человека 17 единиц техники", - сообщили в ГУ МЧС.
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