Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар в цехе по обработке шерсти во Владикавказе. 2 августа 2019

ПЯТИГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Площадь пожара в цехе по обработке шерсти во Владикавказе достигла 700 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.

Ранее ГУ МЧС по Северной Осетии сообщило, что в цехе по обработке шерсти во Владикавказе произошёл взрыв газа и пожар. Сообщалось, что площадь возгорания была 70 квадратных метров. В результате пожара пострадали 10 человек.