В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил киевским властям вместо курса по интеграции в НАТО начать консультации по вступлению в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и полностью восстановить членство в Содружестве независимых государств (СНГ).

Ранее бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем. При этом она отметила, что Украина могла бы приблизиться к альянсу даже без формального соглашения. По ее мнению, этому может поспособствовать комиссия Украина-НАТО.

"Украине пора начать курс по возвращению к своим истокам, братьям и истинным друзьям, с которыми надо строить свою судьбу и общее будущее. Для этого надо полностью восстановить свое членство в СНГ и начать консультации по вступлению в структуры, создаваемые дружественными государствами, это, прежде всего, ОДКБ. Это спасло бы Украину от саморазрушения, которое происходит и сегодня", - сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, одной из серьезных внешнеполитических ошибок Украины является то, что на протяжении довольно большого периода времени, при разных президентах, затевались разговоры и предпринимались определенные шаги по вступлению в НАТО.

"Это делалось, несмотря на то, что украинский народ не поддерживал это стремление", - подчеркнул сенатор.