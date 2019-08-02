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РИА Новости

В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО

Вчера, 09:43
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО в Брюсселе
Логотип НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО в Брюсселе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил киевским властям вместо курса по интеграции в НАТО начать консультации по вступлению в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и полностью восстановить членство в Содружестве независимых государств (СНГ).
Ранее бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем. При этом она отметила, что Украина могла бы приблизиться к альянсу даже без формального соглашения. По ее мнению, этому может поспособствовать комиссия Украина-НАТО.
"Украине пора начать курс по возвращению к своим истокам, братьям и истинным друзьям, с которыми надо строить свою судьбу и общее будущее. Для этого надо полностью восстановить свое членство в СНГ и начать консультации по вступлению в структуры, создаваемые дружественными государствами, это, прежде всего, ОДКБ. Это спасло бы Украину от саморазрушения, которое происходит и сегодня", - сказал РИА Новости Цеков.
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По его словам, одной из серьезных внешнеполитических ошибок Украины является то, что на протяжении довольно большого периода времени, при разных президентах, затевались разговоры и предпринимались определенные шаги по вступлению в НАТО.
"Это делалось, несмотря на то, что украинский народ не поддерживал это стремление", - подчеркнул сенатор.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года. Штаб-квартира находится в Москве.
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Сергей ЦековНАТОКрымСШАУкраинаВ мире
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