Во Владикавказе более десяти человек пострадали при ЧП на производстве

ПЯТИГОРСК, 2 авг — РИА Новости. Во Владикавказе 12 человек пострадали в результате взрыва газа и пожара в цехе по обработке шерсти, сообщили в региональном МЧС.
Семеро находятся в больнице, еще пять отказались от госпитализации.
Огонь удалось локализовать на площади в полторы тысячи квадратных метров.
В тушении участвуют 117 человек и 39 единиц техники.
От пожара во Владикавказе пострадало уже десять человек— Владикавказ Онлайн (@RSOAonline) 2 августа 2019 г.
Пять человек госпитализировали, ещё пятеро не захотели получать медпомощь https://t.co/vipd8cwglv