Во Владикавказе в цехе по обработке шерсти до пожара произошел взрыв

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар в цехе по обработке шерсти во Владикавказе

ПЯТИГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Взрыв газа произошёл в цехе по обработке шерсти во Владикавказе, где сейчас тушат пожар, три человека пострадали, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.

Ранее ГУМЧС по Северной Осетии сообщило, что в цехе по обработке шерсти во Владикавказе произошёл пожар, по предварительным данным, его площадь составляет 70 квадратных метров.

"По имеющейся информации, в здании произошёл взрыв газа. Есть трое пострадавших, живы. В настоящее время происходит тушение пожара", - отметили в ведомстве.