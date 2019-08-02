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РИА Новости

Во Владикавказе в цехе по обработке шерсти до пожара произошел взрыв

Вчера, 09:07
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© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы тушат пожар в цехе по обработке шерсти во Владикавказе
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар в цехе по обработке шерсти во Владикавказе
© РИА Новости / Ольга Смольская
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ПЯТИГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Взрыв газа произошёл в цехе по обработке шерсти во Владикавказе, где сейчас тушат пожар, три человека пострадали, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.
Ранее ГУМЧС по Северной Осетии сообщило, что в цехе по обработке шерсти во Владикавказе произошёл пожар, по предварительным данным, его площадь составляет 70 квадратных метров.
"По имеющейся информации, в здании произошёл взрыв газа. Есть трое пострадавших, живы. В настоящее время происходит тушение пожара", - отметили в ведомстве.
В тушении задействовано 20 человек, 5 единиц техники. Площадь пожара уточняется, добавили в ГУМЧС.
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