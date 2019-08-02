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РИА Новости

Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил

Вчера, 09:03
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает перед журналистами во время посещения острова Итуруп, входящем в южную часть Курильской гряды. 2 августа 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает перед журналистами во время посещения острова Итуруп, входящем в южную часть Курильской гряды. 2 августа 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ИТУРУП, 2 авг — РИА Новости. Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
В пятницу он прилетел на Итуруп в рамках своей поездки по Дальнему Востоку. В Токио сказали, что это "уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным".

"Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область", — отреагировал глава правительства.

Премьер напомнил, что госслужащие посещают Курилы и любые другие территории Российской Федерации без согласования с какими бы то ни было странами "при всем нашем добром отношении и желании развивать дружеские связи".
"Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать, <...> чем мы, естественно, и будем заниматься", — заключил он.
Останки военных кораблей на берегу бухты Крабовой. Курильские острова, остров Шикотан
1 июля, 13:15
Южные Курилы: мирный договор как результат доверияТокио продолжает считать южные Курилы своими – это еще раз было продемонстрировано на саммите G20. Однако они остаются неотъемлемой частью России. И, похоже, Токио попал в собственную политическую ловушку.

Курильский вопрос

Диалог двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора по окончании Второй мировой войны.
Условием его заключения Япония поставила возвращение островов южнокурильской гряды (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи). При этом Токио ссылается на Трактат о торговле и границах 1855 года.
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.
В ноябре 2018 года — после встречи Путина и Абэ в Сингапуре — стороны объявили об ускорении переговорного процесса. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.
Однако пока Москва и Токио не пришли ни к какому соглашению.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
29 июня, 01:39
Межгосударственные отношения России и Японии
116755731445
Обсудить 121
Дмитрий МедведевЯпонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
У меня тоже вызывают беспокойство военные базы США на Окинаве!
2 августа, 09:14
eldeckel
28361105
Взрослеет...))
2 августа, 09:21
eldeckel
133594006
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