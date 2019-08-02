Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает перед журналистами во время посещения острова Итуруп, входящем в южную часть Курильской гряды. 2 августа 2019

ИТУРУП, 2 авг — РИА Новости. Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.

Медведев на Курилах. Япония скорбит, а Россию это мало беспокоит.

«Это наша земля...Чем больше таких возмущений - тем больше поводов сюда приезжать», - заявил Медведев, стоя на самой высокой точке острова pic.twitter.com/cAY65daYJN — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 2, 2019

В пятницу он прилетел на Итуруп в рамках своей поездки по Дальнему Востоку. В Токио сказали , что это "уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным".

"Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область", — отреагировал глава правительства.

Премьер напомнил, что госслужащие посещают Курилы и любые другие территории Российской Федерации без согласования с какими бы то ни было странами "при всем нашем добром отношении и желании развивать дружеские связи".

"Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать, <...> чем мы, естественно, и будем заниматься", — заключил он.

Курильский вопрос

Диалог двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора по окончании Второй мировой войны.

Условием его заключения Япония поставила возвращение островов южнокурильской гряды (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи). При этом Токио ссылается на Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

В ноябре 2018 года — после встречи Путина и Абэ в Сингапуре — стороны объявили об ускорении переговорного процесса. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.