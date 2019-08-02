МИД Японии прокомментировал визит Медведева на Итуруп

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в международном аэропорту "Ясный" на острове Итуруп, входящем в южную часть Курильской гряды. 2 августа 2019

ТОКИО, 2 авг — РИА Новости. Визит премьер-министра Дмитрия Медведева на остров Итуруп "несовместим с позицией Японии" по вопросу Курильских островов, говорится в сообщении из Токио.

В пятницу глава российского правительства прилетел на Курилы в рамках своей поездки по Дальнему Востоку.

"Подобный визит <...> уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным", — отмечается в заявлении японского МИД.

Там также призвали Москву "предпринять конструктивные меры для расширения японо-российских отношений, в том числе заключение мирного договора".

Агентство Киодо, в свою очередь, сообщает, что Токио направил протест по дипломатическим каналам в связи с приездом Медведева на Итуруп.

Российский премьер посещает Курильские острова регулярно. В Москве неоднократно подчеркивали, что глава правительства может в любое время посетить любой российский регион, включая Курилы.

Курильский вопрос

Диалог двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора по окончании Второй мировой войны.

Условием его заключения Япония поставила возвращение островов южнокурильской гряды (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи). При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

В ноябре 2018 года — после встречи Путина и Абэ в Сингапуре — стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.