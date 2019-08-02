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РИА Новости

МИД Японии прокомментировал визит Медведева на Итуруп

Вчера, 08:37
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев в международном аэропорту "Ясный" на острове Итуруп, входящем в южную часть Курильской гряды. 2 августа 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в международном аэропорту Ясный на острове Итуруп, входящем в южную часть Курильской гряды. 2 августа 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ТОКИО, 2 авг — РИА Новости. Визит премьер-министра Дмитрия Медведева на остров Итуруп "несовместим с позицией Японии" по вопросу Курильских островов, говорится в сообщении из Токио.
В пятницу глава российского правительства прилетел на Курилы в рамках своей поездки по Дальнему Востоку.

"Подобный визит <...> уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным", — отмечается в заявлении японского МИД.

Там также призвали Москву "предпринять конструктивные меры для расширения японо-российских отношений, в том числе заключение мирного договора".
Агентство Киодо, в свою очередь, сообщает, что Токио направил протест по дипломатическим каналам в связи с приездом Медведева на Итуруп.
Российский премьер посещает Курильские острова регулярно. В Москве неоднократно подчеркивали, что глава правительства может в любое время посетить любой российский регион, включая Курилы.
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Южные Курилы: мирный договор как результат доверияТокио продолжает считать южные Курилы своими – это еще раз было продемонстрировано на саммите G20. Однако они остаются неотъемлемой частью России. И, похоже, Токио попал в собственную политическую ловушку.

Курильский вопрос

Диалог двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора по окончании Второй мировой войны.
Условием его заключения Япония поставила возвращение островов южнокурильской гряды (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи). При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.
В ноябре 2018 года — после встречи Путина и Абэ в Сингапуре — стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.
Однако пока Москва и Токио не пришли ни к какому соглашению.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
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ИтурупДмитрий МедведевЯпонияВ мире
Популярные комментарии
А то что на Окинаве база оккупационных войск США не уязвляет чувства японских граждан?
2 августа, 08:48
Dmitry Krupennikov
4160000
А какое, простите, отношение имеет отношение "позиция Японии" к поездкам премьера Российской Федерации по российским регионам? Нехорошо совать нос в чужие дела. Прискорбно даже такое проявление невоспитанности. Фу.
2 августа, 08:52
lizander_57 Лизандер
1310000
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