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РИА Новости
Война в Сирии

Постпред Сирии в ООН отказался комментировать вступление перемирия в Идлибе

Вчера, 09:01
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловБашар Аль-Джаафари
Башар Аль-Джаафари
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Башар Аль-Джаафари . Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 2 авг – РИА Новости. Глава делегации правительства Сирии на переговорах в Нур-Султане, постпред САР при ООН Башар аль-Джаафари отказался комментировать вступление в силу перемирия в сирийской провинции Идлиб.
Накануне агентство САНА со ссылкой на военной источник сообщило о достижении договоренности о прекращении огня в провинции Идлиб, которое должно было вступить в силу с ночи на пятницу при условии соблюдения российско-турецкого сочинского соглашения от сентября 2018 года.
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1 августа, 21:12
Россия приветствует решение правительства Сирии объявить перемирие в Идлибе
Аль-Джаафари, который принимает участие в тринадцатом раунде встречи астанинского формата высокого уровня в Нур-Султане, не стал подтверждать вступление перемирия в силу.
"Мы не единственная сторона", - заявил дипломат РИА Новости.
При этом он не уточнил, о каких других акторах идет речь, пообещав более подробно прокомментировать вопрос "в конце дня".
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
1 августа, 21:19
Россия пообещала не допустить "спокойствия" боевиков в Идлибе
В четверг по итогам первого дня переговоров в Нур-Султане спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что РФ приветствует решение Дамаска объявить перемирие в Идлибе. Он отметил, что теперь слово за действующими в регионе группировками.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны. На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находится около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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