Постпред Сирии в ООН отказался комментировать вступление перемирия в Идлибе

НУР-СУЛТАН, 2 авг – РИА Новости. Глава делегации правительства Сирии на переговорах в Нур-Султане, постпред САР при ООН Башар аль-Джаафари отказался комментировать вступление в силу перемирия в сирийской провинции Идлиб.

Накануне агентство САНА со ссылкой на военной источник сообщило о достижении договоренности о прекращении огня в провинции Идлиб, которое должно было вступить в силу с ночи на пятницу при условии соблюдения российско-турецкого сочинского соглашения от сентября 2018 года.

Аль-Джаафари, который принимает участие в тринадцатом раунде встречи астанинского формата высокого уровня в Нур-Султане, не стал подтверждать вступление перемирия в силу.

"Мы не единственная сторона", - заявил дипломат РИА Новости.

При этом он не уточнил, о каких других акторах идет речь, пообещав более подробно прокомментировать вопрос "в конце дня".

В четверг по итогам первого дня переговоров в Нур-Султане спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что РФ приветствует решение Дамаска объявить перемирие в Идлибе. Он отметил, что теперь слово за действующими в регионе группировками.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны. На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находится около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.