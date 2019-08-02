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РИА Новости

Кондолиза Райс посоветовала Украине разработать план развития Донбасса

Вчера, 07:35
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© AP Photo / South Bend Tribune/Robert FranklinЭкс-госсекретарь США Кондолиза Райс. Архивное фото
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс. Архивное фото
© AP Photo / South Bend Tribune/Robert Franklin
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс. Архивное фото
КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что украинским властям стоит разработать план развития для восточной части страны.
"Вы должны разработать план по Восточной Украине. Часть проблемы в таких местах, как Донецк — это то, что это ужасные "ржавые пояса" (этим термином называют часть Среднего Запада и восточного побережья США, где исторически были расположены объекты тяжелой промышленности — ред.), где население очень отчаялось", - сказала Райс в интервью украинскому изданию "Новое время".
По её мнению, жители Донбасса "являются очень важной частью плана для здоровой Украины". Райс посоветовала Украине последовать примеру Западной Германии и развиваться, чтобы вернуть утраченные территории.
"Западная Германия сомневалась в течение более сорока лет, которые она была отделена; они могли бы сказать "о, это ужасно, мы разделены, мы не можем ничего сделать, пока не вернем нашу территорию", но они выбрали другой путь — построили мощно развитую экономическую систему, сильную демократию, которая была магнитом для Востока. А когда впоследствии условия изменились, для Западной Германии стало возможным мягко поглотить Восточную Германию", - отметила она.
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Кроме того, Райс заявила, что Украина играет большую роль в остановке "эрозии демократических ценностей" в мире.
"Я всегда считала, что, учитывая размер и вес Украины, учитывая ее географическое положение, если мы хотим остановить эрозию демократических ценностей в разных частях мира, если мы хотим противостоять российской напористости и агрессивности, то Украина, которая хорошо функционирует и является другом Соединенных Штатов, будет очень большой частью этого. Соединенные Штаты не могут сделать это сами, Европа не может сделать это сама", - добавила она.
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Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКондолиза РайсСШАУкраинаВ мире
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