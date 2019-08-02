Кондолиза Райс посоветовала Украине разработать план развития Донбасса

КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что украинским властям стоит разработать план развития для восточной части страны.

"Вы должны разработать план по Восточной Украине. Часть проблемы в таких местах, как Донецк — это то, что это ужасные "ржавые пояса" (этим термином называют часть Среднего Запада и восточного побережья США, где исторически были расположены объекты тяжелой промышленности — ред.), где население очень отчаялось", - сказала Райс в интервью украинскому изданию " Новое время ".

По её мнению, жители Донбасса "являются очень важной частью плана для здоровой Украины". Райс посоветовала Украине последовать примеру Западной Германии и развиваться, чтобы вернуть утраченные территории.

"Западная Германия сомневалась в течение более сорока лет, которые она была отделена; они могли бы сказать "о, это ужасно, мы разделены, мы не можем ничего сделать, пока не вернем нашу территорию", но они выбрали другой путь — построили мощно развитую экономическую систему, сильную демократию, которая была магнитом для Востока. А когда впоследствии условия изменились, для Западной Германии стало возможным мягко поглотить Восточную Германию", - отметила она.

Кроме того, Райс заявила, что Украина играет большую роль в остановке "эрозии демократических ценностей" в мире.

"Я всегда считала, что, учитывая размер и вес Украины, учитывая ее географическое положение, если мы хотим остановить эрозию демократических ценностей в разных частях мира, если мы хотим противостоять российской напористости и агрессивности, то Украина, которая хорошо функционирует и является другом Соединенных Штатов, будет очень большой частью этого. Соединенные Штаты не могут сделать это сами, Европа не может сделать это сама", - добавила она.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.