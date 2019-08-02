В Приамурье от паводка пострадало 468 километров дорог

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг - РИА Новости. От паводка в Приамурье пострадало 238 километров дорог регионального значения и 230 километров муниципальных дорог, сообщает минтранс региона.

"В результате паводка в Приамурье пострадало 238 километров региональных и 230 километров муниципальных дорог. Подтопление дорог произошло на территории 14 районов области. На сегодняшний день дорожными организациями восстановлены проезды по 23 участкам автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении ГКУ "Амурупрадора" и имеющих статус регионального значения. Общая протяженность восстановленных дорог 57 километров",- говорится в информации.

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По последним данным, разрушено и находится под наблюдением дорожных организаций 11 мостов и 90 участков дорог регионального значения. Из них на 22 участках проезд для транспорта закрыт, на остальных движение затруднено или осуществляется по одной полосе.

"В настоящее время проезд осуществлён на всех участках автомобильных дорог местного значения, на двух участках временно ограничен. Задействовано 67 единиц дорожной техники", - сообщает минтранс региона.

Ведется мониторинг уровня воды на прилегающих к автомобильным дорогам территориях и дежурство на подтопленных и разрушенных участков.