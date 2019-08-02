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РИА Новости

Экс-премьер Украины предупредил киевские власти, что они могут "доиграться"

Вчера, 07:08
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Киевские власти могут "доиграться", пытаясь осуществить невозможные вещи для слабой экономики, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире телеканала "112 Украина".
"Это беда, мы доиграемся. Они (другие страны. — Прим. ред.), например, экономика Китая уже давно впереди, а мы еще не прошли этапы первоначальные, в которые мы должны, как говорится, набрать силу, и мы начинаем в эти взрослые игры играть, и все эти фиктивные средства, которые крутятся туда-сюда, приносят в полной мере реальные доллары и евро на Западе, а мы от этого теряем", — пояснил он.
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По его словам, будущей власти на Украине придется задуматься, как стране вернуться к реальному сектору экономики и создать рабочие места. Он также посетовал, что доходы с экспорта, который в основном состоит из продажи необработанного сырья, остаются в офшорах.
Кроме того, бывший чиновник пожаловался, что существенные средства в бюджет страны приносят заробитчане.
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Популярные комментарии
Ну, нашёл с кем сравнивать. В Китае - то не скачут, в Китае - работают !
2 августа, 08:08
lizander_57 Лизандер
6900000
"...Он также посетовал, что доходы с экспорта, который в основном состоит из продажи необработанного сырья, остаются в ошфорах."... Когда он это говорил он Украину имел в виду или Россию?
2 августа, 10:31
vvladimir.volosoff
201009
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