В Приамурье число подтопленных паводком населенных пунктов достигло 39

Местные жители плывут на лодке по затопленной улице в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг - РИА Новости. Паводок в Амурской области за сутки подтопил еще семь населенных пунктов, всего пострадали 39 населенных пунктов, сообщает правительство региона.

"За последние сутки еще семь населенных пунктов области оказались затопленными. Общее количество подтопленных населенных пунктов - 39 на территории 14 муниципальных образований (13 районов (+3 за сутки) одного городского округа. Вода уходит из частных жилых домов в Мазановском и Селемджинском районах (–17 и –6 соответственно), прибывает в Свободненском (+5 за сутки) и Серышевском (+1 за сутки). Без изменений осталось количество подтопленных домов в Белогорске", - говорится в сообщении на сайте правительства.

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Всего по области, по данным правительства, остаются подтопленными 463 частных дома, в которых проживает 990 человек, из них 247 детей. Также подтоплены 962 придворовых территории (+44 за сутки). Без изменений за сутки количество подтопленных дачных участков – 350. Все они расположены в городе Белогорск.

По данным правительства, без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов (за сутки без изменений). Все они расположены в Мазановском районе. Без транспортного сообщения 23 населенных пункта (+7 за сутки). Всего эвакуировано 2 572 человека, в том числе 902 дети. В пунктах временного размещения находятся 519 человек, из них 212 дети, по родственникам 2 053 человека, в том числе 690 детей.